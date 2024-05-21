廿四孝父母923萬買天晉兩房投資 日後轉手予子女作婚後安樂窩
撰文：黃祐樺
出版：更新：
二手市場疲弱，有廿四孝父母趁樓市回落至合理水平，擲923萬元買將軍澳天晉兩房。打算先用作投資，待日後子女長大後再讓他們用作婚房。
利嘉閣地產分區董事蔡庭勇表示，是次成交為將軍澳天晉6座極高層D室，實用面積約536平方呎，屬兩房間隔，外望開揚景致。單位最初以980萬元叫價放售，最終以923萬元沽出，呎價約17,220元。
至於，新買家為廿四孝父母，本身居住於將軍澳站一帶屋苑。因有感樓市回調至合理水平，認為目前屬差不多時機可以入市。最初計劃於區內物色四房，但與家人商量後決定先買兩房單位作投資，待日後子女長大後再讓他們用作婚房。
上手持貨6年帳蝕15.5%
據悉，原業主於2018年以約1,092萬元買入單位，持貨至今6年，是次轉手帳面蝕讓169萬元，單位期內貶值15.5%。他補充，該屋苑目前約有40個放盤，最低入場費約由980萬元起。
康城12B期PARK SEASONS周六賣154伙 入場費454.6萬起租客睇樓後、即託代理入西貢送訂表誠意 紅山半島兩房月租4.4萬嘉湖山莊現炒家 撤辣前入市3個月勁賺60萬 兩房380萬沽升兩成太古城三房1168萬沽出 持貨7年大幅跌價26% 錄月內次高蝕讓北角海璇一房1068萬沽 六年帳面蒸發逾四成 呎價4.8萬變2.8萬恒大許家印山頂布力徑大宅銀主盤 市傳4.7億沽 一年前估值8.8億