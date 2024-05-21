廿四孝父母923萬買天晉兩房投資　日後轉手予子女作婚後安樂窩

二手市場疲弱，有廿四孝父母趁樓市回落至合理水平，擲923萬元買將軍澳天晉兩房。打算先用作投資，待日後子女長大後再讓他們用作婚房。



利嘉閣地產分區董事蔡庭勇表示，是次成交為將軍澳天晉6座極高層D室，實用面積約536平方呎，屬兩房間隔，外望開揚景致。單位最初以980萬元叫價放售，最終以923萬元沽出，呎價約17,220元。

至於，新買家為廿四孝父母，本身居住於將軍澳站一帶屋苑。因有感樓市回調至合理水平，認為目前屬差不多時機可以入市。最初計劃於區內物色四房，但與家人商量後決定先買兩房單位作投資，待日後子女長大後再讓他們用作婚房。

上手持貨6年帳蝕15.5%

據悉，原業主於2018年以約1,092萬元買入單位，持貨至今6年，是次轉手帳面蝕讓169萬元，單位期內貶值15.5%。他補充，該屋苑目前約有40個放盤，最低入場費約由980萬元起。