恒地必嘉坊改名MIDTOWN SOUTH　新一期THE HADDON涉450伙

恒地（0012）旗下的紅磡重建項目MIDTOWN SOUTH（原稱必嘉坊），今日（23日）為其中一期住宅項目正式命名為THE HADDON。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目提供450伙，戶型涵蓋一房至三房，以及少量特色單位，主打一房及兩房單位。



恒地林達民：周內上樓書、6月賣樓

對於項目部署方面，林達民指最快一星期內上載售樓說明書，6月賣樓。同時留意市場反應，如反應良好會加快推出價單及開示位。

HADDON原為英格蘭文化中一個遠源流長的名字，由兩個古英語單字 haeth (字面意思是石楠/原野)和dun (字面意思是山丘) 所組成，意指滿山石楠花 (Hill of Heather) 的意思。

必嘉坊累沽632伙 吸金38億

必嘉坊系列共售出632伙，佔可售單位72%，套現38億元，平均售價600萬元，呎價21,200元，而必嘉坊第三期共賣出可銷售單位96%。