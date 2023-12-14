恒地必嘉坊累沽459伙、套現28億　林達民︰料買家減息前偷步入市

恒地（0012）紅磡大型重建項目必嘉坊系列公布最新銷售數字，恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，必嘉坊系列目前累沽459伙，套現約28億元，平均成交呎價約21,600元；而BAKER CIRCLE ‧ GREENWICH則累售120伙，套現約6.6億元，每伙成交平均呎價約19,700元。



對於美聯儲宣佈暫停加息，並暗示來年有機會逐步減息，林達民表示息口高企的負面因素將會在來年消失，預計可以增加買家入市信心，料一手成交可增至約2萬宗水平。

另對於美聯儲料於來年中才有望開始減息，林達民續指，相信部分買家或會趁減息前「偷步入市」，所以將會維持原有推盤步伐，即來年上半年推出大埔美新里及長沙灣巴域街兩個住宅項目。

恒地今日邀請香港目前唯一樂高專業認證大師洪子健合作，耗用三個月時間，用上近六十萬粒樂高顆粒度身訂造BAKER CIRCLE立體模型。展現出項目標誌性的部份，例如立體商業步行街、「龍捲滑梯」等等。