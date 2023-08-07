恒地必嘉坊第三期GREENWICH明賣60伙　暫收逾650票　超購約10倍

恒地（0012）紅磡大型重建項目必嘉坊第三期BAKER CIRCLE．GREENWICH落實明日（8日）首輪發售60伙，折實平均呎價為18,963元，折實入場367.83萬元，為開放式戶。項目暫至昨日傍晚，暫收逾650票，以首輪銷售60伙計，超額認購約10倍。BAKER CIRCLE．GREENWICH於明日（8日）截票。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，設有近40項不同主題的會所設施，至於周末展銷中心錄得約3,000人次參觀。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民

首輪銷售單位價單定價為408.7萬元至1,006.1萬元，價單呎價為19,009元至22,643元，折實售價為367.83萬元至905.49萬元， 折實呎價為17,108元至20,379元。入場單位為6樓C室，實用面積為215平方呎，屬開放式間隔，折實售價為367.83萬元。 該批單位折實平均呎價為18,963元。

BAKER CIRCLE． GREENWICH提供278伙，實用面積由191至749平方呎不等，其中開放式佔60伙、一房佔154伙、兩房佔41伙、三房一套佔3伙，另設20伙特色單位。項目主打一房佔近六成。