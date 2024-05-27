十大屋苑周末錄10宗成交　創4周新高　中原︰業主減價帶動交投

十大屋苑周末交投重上雙位數。據中原地產數據，十大屋苑周末錄得10宗成交，按周反彈1.5倍，創4周新高。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新盤持續低開搶客，本月二手交投氣氛回落，中原城市領先指數CCL已連跌4周，業主見二手靜局，陸續讓步減價，重新吸引買家入市，帶動交投反彈，料樓價繼續整固。

港島區方面，中原地產太古城高級區域營業董事張光耀表示，太古城周末錄1宗成交，華山閣低層F室，實用面積685平方呎，3房間隔，業主最初叫價1020萬元，累減140萬元，以880萬元沽出，較市價低約5%，實用呎價僅12847元。原業主於2021年12月以1230萬元購入單位，持貨約兩年半，賬面蝕350萬元，單位期內貶值28%。他指，新盤持續採低價推售策略，屋苑筍盤亦已被消化，本月交投減慢，暫錄17宗成交，平均實用呎價約14200元。

九龍區方面，中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸表示，一手市場持續搶佔購買力，部份業主擴大議價空間。黃埔花園周末錄得2宗成交，較上周多1宗，平均實用呎價約12871元。周末成交包括2期11座低層C室，實用面積466平方呎，2房間隔，業主最初叫價650萬元，減價35萬元，以615萬元沽出，實用呎價13197元。

新界區方面，中原地產沙田置富第一城分行區域營業經理侯惠良表示，雖然最近市場焦點聚於一手，二手交投減慢，惟細價上車盤仍具剛性需求，沙田第一城周末錄2宗成交，包括37座中層F室，實用面積284平方呎，兩房間隔，434萬元獲承接，實用呎價15282元。原業主於2004年12月以118萬元買入上址，持貨近20年，是次轉手賬面獲利316萬元，單位升值約2.7倍 ;另一宗成交為 40座中層D室，實用面積304平方呎，兩房間隔，以454萬元沽出，實用呎價14934元。原業主於2019年2月以500萬元買入上址，轉手賬面蝕46萬元離場。