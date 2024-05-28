三大因素影響樓價走勢　施永青：若要減息、聯儲局要下調通脹目標

樓市前景未明，上周五 （24日）中原城市領先指數CCL連跌4周共1.97%，指數向下迫近撤辣前143.02點低位。中原集團創辦人施永青表示，若要樓價峰迴路轉、轉跌為升，就必須要配合樓市撤辣、息口下調，以及中國製造業轉好三大因素。



三大因素影響樓價走勢

近月樓市走勢反覆，雖然撤辣後走勢向好，不過近一個月樓價指數連跌四周，接近抵銷撤辣後的升幅。施永青表示，對本港樓市走勢感到擔心，但整體仍感樂觀。

他指出，中原城市領先指數CCL連跌4周共1.97%，指數向下迫近撤辣前143.02點低位，若果要樓價峰迴路轉，轉跌為升就必須要配合樓市撤辣、息口下調，以及中國製造業轉好三大因素，期望息口於今年9月份打後有機會下調。

中原城市領先指數CCL連跌4周共1.97%，指數向下迫近撤辣前143.02點低位。

施永青指出，樓市撤辣、息口下調，以及中國製造業轉好三大因素影響樓價走勢。

若要減息 施永青：聯儲局要先下調通脹目標至3.5%

施永青續指，如果利息不跌反升，會令不少投資都失去價值，又認為聯儲局要求將通脹回落至2%屬不切實際，如要真的落實減息，聯儲局首先要更改通脹回落目標，由原先的2%，下降至3%至3.5%。

息口高企致「借錢做生意」變得無利可圖

他又表示美國第一季經濟增長只有1.6%，惟債務利息成本為5%，因而令借錢投資成本增加，變相令「借錢做生意」變得無利可圖。如情況真的如此，施永青料屆時聯儲局亦會出手減息刺激經濟。

撒辣後潛在買家選擇租樓、租金升幅加快

至於，本港住宅租務市場方面，施永青預料香港住宅租金未來升幅會加快，認為於撤辣後仍有不少有能力買樓的人會覺得目前入市有風險，故選擇繼續租樓。但是如果租金仍會急升的話，施永青相信亦會逼使該類潛在買家轉租為買。