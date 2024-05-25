昔日高價收購冀重建　鄧成波家族轉軚1350萬沽九龍城舖　慘蝕六成

舖王鄧成波家族再度沽貨，大蝕本離場。該家族持有的九龍城聯合道以1,350萬元沽出，較2018年買入價帳面蝕讓超過六成或2,030萬元。



上述舖位為九龍城聯合道10至16號地下4號舖，建築面積約900平方呎，門闊約11呎，深約60呎，以1,350萬元登記沽出，前租客麗晶髮廊。

2018年高價買舖擬收購全幢重建

資料顯示，原業主為邦利國際有限公司，公司董事為鄧成波家族的鄧耀昇。該家族於2018年6月以3,380萬元買入該舖。據了解，當時鄧氏家族有意把整個項目收購重建，因此才以高價收購買入。

盛滙商舖基金創辦人李根興表示，上述舖位位於九龍城人流極靜地段，非常吊腳，一般沒有外來人會來。