金朝陽葵涌工廈iCITY租金雙破頂　高層單位1.38萬租出　回報3.7厘

工商舖物業交投漸見暢旺。金朝陽（0878）旗下葵涌新式工廈iCITY新近錄一宗租賃成交個案，單位屬高層工作間，建築面積約444平方呎，以13,800元「零議價」承租，刷新該廈的租金及呎租新高紀錄。



利嘉閣地產高級市務經理林靖羲表示，租賃成交單位屬高層工作間，建築面積約444平方呎，附有簡潔裝修。

原業主放租不足兩天已獲多位租客查詢或睇樓，首位租客參觀單位，以及工廈一樓的多元化園林平台後，迅即被其吸引，最終以13,800元「零議價」承租，刷新該廈的租金及呎租新高紀錄。

租客鍾情iCITY地點方便

據悉，原業主以約450萬元購入上述單位，現時租金回報高見3.7%；而租客從事貿易行業，經常往返中港兩地，鍾情iCITY地點方便，半小時內可直達深圳。

林靖羲續指，現時iCITY每呎租金約27至31元，回報達3.3%或以上。