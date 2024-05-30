恒地紅磡THE HADDON首批92伙　折實均價19280元　入場費481萬

恒地（0012）紅磡重建項目MIDTOWN SOUTH（原稱必嘉坊）第四期THE HADDON今日（30日）公布首張價單，涉及92伙，折實平均呎價19,280元。折實入場費由481.2萬元起，屬一房間隔。以折實平均呎價計，是次開價較對上一期GREENWICH，輕微提價1.9%。



首批92伙 折實均價19,280元 入場費481.2萬起

首張價單提供92伙，實用面積由262至430平方呎。戶型涵蓋72伙一房、15伙兩房、5伙三房，該批單位市值5.92億元。價單售價由534.7萬至947.4萬元，價單呎價由20,408元至22,905元，扣除最高折扣10%後，折實售價由481.2萬元至852.66萬元，折實呎價由18,368元至20,615元。

當中，最低呎價及售價單位座6樓J室，實用面積262平方呎，屬一房間隔，扣除最高折扣10%後，折實價481.2萬元，呎價18,368元。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，首張價單開價「㩒低咗」。

林達民：首張價單開價「㩒低咗」 冀可吸引客人注意

恒基物業代理有限公司營業(一)部總經理林達民形容，首張價單屬「眾收成價 」，認為The Haddon 為紅磡重建9個項目中地理位置最好項目，較其他期數的呎價，林達民直指「㩒低咗」，希望以吸引客人注意。另外，他又指項目明天開放示位予公眾參觀。最快本周六開始認購登記，下星期開售。

第三期GREENWICH首批折實均價18,928元

參考必嘉坊第一期必嘉坊．曦匯，於2022年6月份開價，首批提供68伙，折實平均呎價23,888元，最平折實售價由466.83萬元起，為面積202平方呎的開放式戶型；第二期必嘉坊．迎匯於2022年11月份開價，首批提供56伙，折實平均呎價21,238元，折實最平售價由458.82萬元起，為面積222平方呎的開放式戶型。

第三期GREENWICH於2023年7月開價，首批提供56伙，折實平均呎價18,928元，最平折實售價由367.83萬元起，為面積215平方呎的開放式戶型。

全盤453伙 首度不設開放式戶

項目全盤提供453伙單位，首度不設開放式戶。單位實用面積由223至430平方呎；當中一房單位佔351伙，實用面積約223至369平方呎；兩房單位提供62伙，實用面積由309至417平方呎；三房單位提供20伙，實用面積大約392至430平方呎。另設平台及頂層特色戶，實用面積255至642平方呎，共佔20伙。

↓↓THE HADDON 26樓J室示範單位↓↓

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