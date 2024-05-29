恒地新盤THE HADDON推售在即 同系必嘉坊系列52伙突加價2%
撰文：李明珠
出版：更新：
恒地（0012）旗下紅磡THE HADDON推售前夕，發展商昨晚（28日）將同系必嘉坊 ‧ 迎匯及BAKER CIRCLE‧GREENWICH提價，共涉52伙單位，統一加價約2%。
發展商昨日更新價單，將紅磡必嘉坊 ‧ 迎匯及BAKER CIRCLE．GREENWICH其中52伙單位劃一加價2%推售。當中必嘉坊 ‧ 迎匯佔43伙，實用面積192至508平方呎，而BAKER CIRCLE．GREENWICH共9伙加價，實用面積212至492平方呎。
以最高售價的必嘉坊 ‧ 迎匯28樓J室為例，單位面積502平方呎，三房間隔，原先定價1,253.8萬元，加價後定價為1,278.9萬元，折合呎價25,476元。
盈信灣仔One Wood Road 首推12伙 下月3日起招標 全屬兩房單位緹外今年暫錄8宗成交 呎價逾5萬沽出4000呎大宅 項目累套近50億金朝陽葵涌工廈iCITY租金雙破頂 高層單位1.38萬租出 回報3.7厘天榮站YOHO WEST加推新價單 周五銷售151伙 折實入場520萬起4年前7億統一業權 大鴻輝德輔道西住宅命名「尚逸」 最細189呎