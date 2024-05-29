恒地新盤THE HADDON推售在即　同系必嘉坊系列52伙突加價2%

恒地（0012）旗下紅磡THE HADDON推售前夕，發展商昨晚（28日）將同系必嘉坊 ‧ 迎匯及BAKER CIRCLE‧GREENWICH提價，共涉52伙單位，統一加價約2%。



發展商昨日更新價單，將紅磡必嘉坊 ‧ 迎匯及BAKER CIRCLE．GREENWICH其中52伙單位劃一加價2%推售。當中必嘉坊 ‧ 迎匯佔43伙，實用面積192至508平方呎，而BAKER CIRCLE．GREENWICH共9伙加價，實用面積212至492平方呎。

以最高售價的必嘉坊 ‧ 迎匯28樓J室為例，單位面積502平方呎，三房間隔，原先定價1,253.8萬元，加價後定價為1,278.9萬元，折合呎價25,476元。