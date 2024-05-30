8年4度「借財仔」　荃灣52年樓齡舖　傳獲「董事王」3600萬買入

舖位交投回暖，投資者開始趁低入市。荃灣路德圍一個地舖，新近以3,600萬元易手，平均呎價2.8萬元。原業主在持貨8年間分別4次向財仔加按。原業主持貨15年，帳面賺1,780萬元，物業升值98%。



市場消息指，成交舖位為荃灣路德圍20至24號荃安樓地下C號舖連入則閣，建築面積約1,270平方呎，另附閣樓近600平方呎，舖位新近以3,600萬元易手，平均呎價2.8萬元。

上述地舖目前由文娛遊戲機租用，而入則閣則由尚美庭窗簾租用，兩個租客月租約15萬元，新買家料可享租金回報5厘。

較4年前賣貴7.5%

盛滙商舖基金創辦人李根興表示，該舖於2020年5月曾以3,350萬註冊成交，惟同年10月錄取消交易，最新成交價較4年前高7.5%，另指，該舖門闊約16呎，內闊約18呎，深約60呎，大廈樓齡52年。原業主於2009年9月以1,820萬買入，持貨15年帳面賺1780萬，升幅98%。

市傳「董事王」買入

據了解，該舖由2016年4月開始，前後4次向財務公司加按，借貸最高一次為2018年1月，金額高達3,680萬，最近一次為去年8月，金額為2640萬。

市場消息指，新買家為新買家葉家潤或相關人士，傳媒曾形容其為「董事王」，高峰期擁有多達942間空殼公司。資料顯示，新買入為聯華實業有限公司，公司持有人為一名鄧姓女士。