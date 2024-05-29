上商西區住宅「吉喆」突上樓書　提供173伙　最細平台特色戶206呎

上海商業銀行附屬公司Right Honour Investments Limited 的港島西區住宅新盤吉喆今日（29日）上載售樓說明書，全盤共有173伙住宅單位，開放式戶型面積由206平方呎起，至於最大的三房連套房戶型，實用面積約為1,012平方呎。



項目為單棟式樓宇，樓高30層，底部設有商鋪基座及會所。當中8樓至29樓為標準樓層，每層設3部升降機。

全盤提供173伙 標準戶型一梯10伙

項目全盤提供173伙單位，標準戶型一梯10伙，共用三部升降機。單位實用面積由206至1,012平方呎；當中開放式單位佔90伙，實用面積約206至297平方呎；一房單位提供50伙，實用面積由369至406平方呎；兩房單位提供14伙，實用面積大約524平方呎；三房連套廁單位提供19伙，實用面積由821至1,012平方呎。

最細開放式206呎、連106呎平台

全盤最細單位為7樓E室，實用面積為206平方呎，屬開放式間隔連106平方呎平台。另外，最大單位為高層25樓至29樓A室，實用面積為1,012平方呎，屬三房間隔。

至於，另外30樓A室，屬三房連天台特色戶，實用面積同屬1,012平方呎，另連833平方呎天台及設私家樓梯上落。

銷售部署陸續展開 料項目短期內開價

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，項目為短期樓花階段，隨著項目的樓書已正式上載，銷售部署亦陸續展開。視乎市場情況，相信項目有望短期內可公佈首張價單，並推出市場發售。