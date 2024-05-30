恒地紅磡THE HADDON示位曝光　三房實用無走廊　明對外開放參觀

恒地（0012）紅磡重建項目MIDTOWN SOUTH（原稱必嘉坊）第四期THE HADDON今日（30日）公布首張價單，涉及92伙，折實入場一房由481.2萬元起。以折實平均呎價計，是次開價較對上一期GREENWICH，輕微提價1.9%。



另外，同時亦開放兩個無改動示範單位予傳媒參觀，涉及為一房及三房單位。發展商表示，項目明天開放示位予公眾參觀。最快本周六開始認購登記，下周開售。



恒基物業代理有限公司營業（一）部助理總經理關兆源（左）、恒基物業代理有限公司營業（一）部總經理林達民（右）

↓↓THE HADDON 26樓J室↓↓

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設「三合一」露台 三房實用無走廊

恒基物業代理有限公司營業（一）部助理總經理關兆源表示，其中無改動一房單位按26樓J室搭建，實用面積為262平方呎，層與層之間高度約3.325米 。單位開則方正實用，長約6米的長方型客飯廳及其連接的38平方呎「三合一」露台。睡房與浴室門口相連，組成套房。

另一伙三房單位按26樓Q室搭建，實用面積為430平方呎，單位間隔寬敞，客飯廳連接38平方呎的「三合一」露台。單位客飯廳配合L型開放式廚房設計，長約4.3米，闊約3.1米。另外，三間睡房分別設於客飯廳兩邊，以方便住戶進行空間自主規劃。

↓↓THE HADDON 26樓Q室↓↓

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全盤453伙 首度不設開放式戶

項目全盤提供453伙單位，首度不設開放式戶。單位實用面積由223至430平方呎；當中一房單位佔351伙，實用面積約223至369平方呎