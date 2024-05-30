摸頂業主750萬平賣銅鑼灣細單位 11年間慘蝕8球 樓價跌剩一半！
撰文：李明珠
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有部分早年高價買入單位的業主，雖然持貨多年仍要大幅蝕讓離場。銅鑼灣yoo Residence一伙一房單位最新以750萬元沽出，呎價約21,127元。業主於11年前一手買入單位，現轉售帳面慘蝕818萬元，樓價蒸發52%。
市場消息指，該單位為yoo Residence高層G室，實用面積355平方呎，一房間隔。業主最初已經以850萬元蝕讓價放盤，最新再獲買家議價至750萬元成交，減價100萬元，折合呎價約21,127元。
翻查資料，屋苑近年二手成交均為蝕讓，蝕幅更高達33%至49%。而是次成交則創下屋苑歷來最高蝕幅記錄。
持貨11年蝕足八球
原業主早於2013年以約1,568萬元一手購入單位，呎價高達44,170元，持貨約11年轉手帳面勁蝕818萬元，期內大幅貶值52.2%。
不過區內代理透露，項目當年推售時發展商曾提供大量現金回贈，相信實際蝕讓金額較帳面少。
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