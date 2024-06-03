十大屋苑周末僅錄7宗成交　按周回落三成　4個屋苑「捧蛋」

十大屋苑本周末錄得7宗成交，按周回落30%，當中4個屋苑錄零成交。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，週六受颱風及天雨影響，部份睇樓預約延期或取消，影響交投，加上二手市場筍盤減少，增加買家入市難度，現時美國息口走勢反覆，部份買家或對入市較為觀望，近月市場焦點大多落於一手，二手交投難免受壓。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

太古城三房業主6年蝕327萬

港島區方面，中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城本周末錄得1宗成交，新成交為漢宮座中低層E室，實用面積702平方呎，3房間隔，議價後以約910萬元易手，實用呎價12,963元。原業主於2018年11月以約1,237萬元買入上址，轉手帳面蝕讓約327萬元離場。

海怡半島本周末錄得1宗成交，新成交為23A座中層B室，實用面積581平方呎，2房連儲物房間隔，議價後以768萬元易手，實用呎價13,219元。

康怡花園錄得1宗成交，新成交為R座中層14室，實用面積466平方呎，2房間隔，業主最初叫價648萬元，議價後以613萬元易手，實用呎價13155元，新買家為外區客，原業主於2013年4月以560萬元買入上址，轉手賬面獲利53萬元離場。

太古城。

美孚新邨686萬沽出遺產物業

九龍區方面，中原分區營業經理馮健平表示，美孚新邨本周末錄得1宗成交，新成交為5期恆柏街7號中層C室，實用面積715平方呎，3房間隔，連大露台，屬於遺產物業，開價約738萬元，議價後以686萬元易手，實用呎價9,594元，新買家為外區客，見單位價錢合理，購入自用。

另外，麗港城本周末錄得1宗成交，新成交為33座中層E室，實用面積687平方呎，3房套間隔，望內園景，業主最初叫價880萬元，議價後以810萬元易手，實用呎價11,790元，新買家為同區租客，近日決定轉租為買，原業主於2013年以629萬元買入上址，轉手賬面獲利181萬元離場。