KOL話生意佬賣自住樓證經濟差　其實僅屬預防、銀行最擔心追到數

有KOL話，最近有不少投資者或者生意佬賣自用住宅或者寫字樓，由此可見，香港經濟唔係幾好，樓市即將大冧。



KOL講得冇錯，但投資者或者生意佬要賣自用物業其實是有苦衷，一般來說，自用物業是沒有做按揭，或者只是問銀行借很少錢，以防突然間有需要，可以賣走自用物業解燃眉之急。不過，這只是預防措施，以往根本很少會發生。

自從美國暴力加息之後，香港銀行收緊按揭貸款，不但唔借錢俾人買樓，甚至向已做按揭的客戶call loan，有部份客戶被銀行追得太急，其他物業又賣唔走，唯有出售自用物業，並且售後租回，在改動最少的情況下得到最多資金可供應用，是最好方法。不過，就損失自己手上最優質的物業，這是沒有辦法中辦法。

KOL可能唔知道，銀行最擔心的就是可以追到數，代表他們睇錯市，強迫自己客戶賣走手上最優質，最需要的物業，意味着銀行日後可能會損失這個客戶，包括客戶可能購買的金融產品。反而樓價繼續下跌，銀行仲可以大大聲同那些客戶講，好彩迫他們賣樓，損失減少很多，客戶不但唔可以嬲，甚至要多謝銀行call loan。

時間可以冲淡一切，亦可以解決問題，銀行唔放貸以及call loan已經一段長時間，如果現在樓價大幅下跌，出現很多壞帳，銀行的決定是絕對正確。但事實絕非如此，並不是說銀行沒有壞帳，只不過那些壞帳是銀行對某些客戶過度放貸做成，不過，亦不是太多。至於被銀行call loan的客戶，他們都是有足夠抵押品，出現壞帳是絕無僅有，有KOL話，豈不是銀行自己捉蟲，我唔知，銀行心𥚃有數。

【財經專欄】湯文亮｜紀惠集團行政總裁

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。