上商堅尼地城「吉喆」開價　首批50伙均價2.13萬　開放式388萬起

上海商業銀行附屬公司Right Honour Investments Limited 的港島西區堅尼地城及摩星嶺住宅新盤吉喆，今日（4日）公佈首張價單，提供50伙，折實平均呎價21,380元，開放式戶入場費388.8萬元。該盤早前已上載售樓說明書，全盤共有173伙住宅單位，開放式戶型面積由206平方呎起，至於最大的三房連套房戶型，實用面積約為1,012平方呎。



開放式入場費388.8萬 折實呎價最低18405元

吉喆首批50伙，實用面積由211平方呎至524平方呎，涵蓋40伙開放式戶、6伙一房、4伙兩房。首批單位價單售價由392.7萬至1461.1萬元，價單呎價由18,591元至27,884元，計及折扣1%後，折實售價由388.8萬至1,446.5萬元，折實呎價由18,405元至27,605元。

最低售價單位7樓J室，實用面積211平方呎，屬開放式單位折實價388.8萬元；最低呎價單位7樓H室，實用面積252平方呎，折實價463.8萬元，呎價18,405元。

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「報喆價」開盤 代理指同區一手呎價2.6萬、折讓三成

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，是次開價為「報喆價」，屬於低價開盤。新開價較目前西區一手呎價約26,000元，有近兩至三成折讓。又指項目最快星期五收票，視乎市場反應有可能加推，將盡快開售。

另外，他表示，項目目前接獲1,000組買家查詢，料開售後項目會吸引投資者青睞，可享4厘租水回報。

項目為單幢式樓宇，樓高30層，底部設有商鋪基座及會所。當中8樓至29樓為標準樓層，每層設3部升降機。

全盤提供173伙 標準戶型一梯10伙

項目全盤提供173伙單位，標準戶型一梯10伙，共用三部升降機。單位實用面積由206至1,012平方呎；當中開放式單位佔90伙，實用面積約206至297平方呎；一房單位提供50伙，實用面積由369至406平方呎；兩房單位提供14伙，實用面積大約524平方呎；三房連套廁單位提供19伙，實用面積由821至1,012平方呎。

最細開放式206呎、連106呎平台

全盤最細單位為7樓E室，實用面積為206平方呎，屬開放式間隔連106平方呎平台。另外，最大單位為高層25樓至29樓A室，實用面積為1,012平方呎，屬三房間隔。

至於，另外30樓A室，屬三房連天台特色戶，實用面積同屬1,012平方呎，另連833平方呎天台及設私家樓梯上落。