上商西區住宅新盤命名「吉喆」　涉及173伙　擬首批推不少於50伙

一手市場交投暢旺，各發展商搶閘推盤搶客。上海商業銀行附屬公司Right Honour Investments Limited 的港島西區住宅新盤今日（5月7日）正式命名「吉喆 THE HIGHLINE」，提供173伙住宅，預計項目關鍵日期為今年10月31日，屬短期樓花項目。同時亦委託美聯物業作為項目的獨家銷售，預告項目將於短期內推出銷售。



設173伙 主打開放式戶

項目位於港島西區堅尼地城吉席街33號，提供173伙，戶型涵蓋開放式至三房連套房戶型不等，當中開放式佔90伙或52%、一房佔50伙或29%、兩房佔14伙或約8%、三房連套房戶佔19伙或11%，實用面積由約206至1,012平方呎不等。

首批推出不少於50伙

美聯物業高級營業董事楊宜貞表示，項目銷售工作及宣傳工作亦正式展開，首批推出將不少於50伙。項目坐落港島西海濱地段，可望維港景致及特色會所，當中設有約25米的室外恆溫泳池。 另展銷廳設於中環，但不提供示範單位。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，項目鄰近港鐵堅尼地城站，亦位於傳統名校網，料可吸引用家及長線投資客。

前身為上海商業銀行大廈 2017年獲批拆卸重建

吉喆屬拆卸重建項目，原為上海商業銀行大廈，在2017年獲批拆卸重建。當時市場預料會連同毗鄰舊樓地盤一併發展，地盤面積達1.1萬平方呎。