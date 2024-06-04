緹外八天錄3宗成交　四房分層大宅2.5億沽　總套現金額飆至54億

嘉里（0683）旗下畢架山龍駒道3號豪宅盤緹外，今日（4日）沽出第3座6樓A室分層大宅，繼上周售出第1座3樓A室及第6座3樓A室分層大宅後，8天內促成第3宗成交，屬2024年第10宗，總套現金額增至54億元。



最新售出單位為緹外第3座6樓A室分層大宅，實用面積為4,378平方呎，屬四房四套房另加雙工人房間隔，新近以2.5億元成交，平均實用呎價約57,104元。上述單位成交價包括兩個住宅停車位。

項目目前累售15伙，總成交金額為54億元，平均成交實用面積呎價約64,000元。

右起︰嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗，嘉里物業代理銷售及市場策劃副總監王維榮。

緹外由5座住宅大樓及3座院墅組成，僅提供61個分層大宅及3座院墅。分層大宅實用面積則介乎3,466至8,583平方呎，涵蓋標準分層大宅、花園大宅以及天台頂層特色大宅。3座院墅實用面積為11,382平方呎至11,692平方呎，每座均特設逾萬呎前後花園、室外游泳池、升降機以及私人停車庫。