屋宇署：界限街舊樓天台僭建430呎　業主不遵從清拆令被罰款7萬

屋宇署表示，兩名共同業主由於不遵從根據《建築物條例》（第123章）發出的清拆令，上月於九龍城裁判法院被定罪及判罰款合共約7萬元。



有關個案涉及九龍界限街一幢綜合用途樓宇天台上的若干個僭建物，總面積約40平方米（約430平方呎），有關天台由兩名業主共同擁有。該等僭建物並無事先獲得屋宇署的批准及同意，屋宇署遂根據《建築物條例》第24（1）條向有關業主發出清拆令。

由於該兩名業主沒有履行清拆令，故遭屋宇署提出檢控，並於上月22日在九龍城裁判法院被定罪及判罰款合共6.968萬元，當中6.168萬元屬就罪行持續的日數所判的罰款。

被罰近7萬 當中6.1萬屬罪行持續日數罰款

屋宇署發言人今日（6月4日）說，僭建物可導致嚴重後果，業主必須盡快遵從清拆令。對於未有遵從清拆令的業主，屋宇署會繼續採取執法行動，包括提出檢控，以保障樓宇及公眾安全。

根據《建築物條例》，任何人無合理辯解而沒有遵從清拆令是嚴重罪行，一經定罪，最高可處罰款20萬元及監禁一年，及可就罪行持續的每一天，另處罰款2萬元。