元朗新田蕃田村5層高村屋僭建 業主不遵從清拆令被判罰款逾12萬
撰文：蔡偉南
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一名業主由於不遵從根據《建築物條例》（第123章）發出的清拆令，上周於屯門裁判法院被定罪及判罰款逾12萬元。
有關個案涉及元朗新田蕃田村一幢五層高的僭建村屋。由於該屋宇不會獲得地政總署發出的豁免證明書，不屬《建築物條例（新界適用）條例》（第121章）的新界豁免管制屋宇。而有關僭建物並無事先獲得屋宇署的批准及同意，屋宇署遂根據《建築物條例》第24（1）條向有關業主發出清拆令。
由於有關業主沒有履行清拆令，故遭屋宇署提出檢控，並於上月29日在屯門裁判法院被定罪及判罰款12.368萬元。
屋宇署發言人表示，僭建物可導致嚴重後果，業主必須盡快遵從清拆令。對於未有遵從清拆令的業主，屋宇署會繼續採取執法行動，包括提出檢控，以保障樓宇安全。根據《建築物條例》，任何人無合理辯解而沒有遵從清拆令是嚴重罪行，一經定罪，最高可處罰款20萬元及監禁一年，及可就罪行持續的每一天，另處罰款2萬元。
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