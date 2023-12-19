紅山半島勁蝕46%　買賣雙方簽加辣條款　若需拆僭建、買家負全責

9月份世紀大暴雨襲港，令南區大潭豪宅紅山半島被揭為「僭建之島」，當時有業主為求沽貨，除了大幅蝕讓求客外，更加佣吸引代理積極進行銷售。不過平價出售物業同時，業主特意設置加辣條款，列明如政府頒令拆僭建物，皆由新買家負責。



上述個案為南區大潭豪宅紅山半島一幢由「新香港人」持有的松柏徑雙號洋房，於今年9月以「蝕讓價」約6,000萬元沽出，呎價約19,096元，造價較6年前買入價1.115億元，大幅蝕讓約46%或5,154萬元。



合約列明雙方知悉有增建物/改建物

據資料顯示，新買家姓林，是次入市繳付255萬元，佔樓價約4.25%，反映屬首置身份入市。不過值得留意的是，在臨時買賣合約當中亦有一份附件，列明屬「未經授權改建樓宇私人附加協議」，當中列明上述成交單位以現況出售，並涉及不同程度的改建，其中最為嚴重的是花園地面拆除及向下掘、主人房下層作加建。

加辣條款：列明如頒令拆僭建物 新買家將負全責

另又寫明雙方簽署臨時買賣合約後，若原業主在正式買賣合約或該物業成交前收到政府信函就有關於樓宇建築物頒令（包括維修或還原或清拆），均需由新買家負責，而新買家知悉不可就此頒令而拒絕成交該物業。同時原業主亦確認該物業沒有非法佔用政府土地，新買家發現該物業有非法佔用政府土地，則有權取消交易。

上述松柏徑雙號洋房實用面積3,142平方呎、連花園834平方呎及天台1,315平方呎，採四房間隔。其造價較6年前買入價1.115億元，大幅蝕讓約46%或5,154萬元，成為屋苑近年蝕幅最大的個案。

原業主加佣一倍吸買家

另外，據資料顯示，原業主亦加佣促銷，在交易完成後向代理支付樓價2%，即120萬元佣金，較普通1%佣金的二手買賣高，反映業主亦想盡快甩身沽貨。

6年前買兩洋房擬「打通」 裝修財困「唔夠錢」變爛樓

此外，亦有消息透露，上述洋房原業主在2017年6月份同時買入另一幢相連的松柏徑雙號屋，本身希望「打通」兩幢洋房，不過在裝修途中財困「唔夠錢」，未有足夠財力完成工程，隨後單位也淪為銀主盤。

該幢洋房實用面積3,136平方呎，採四房間隔，在2022年10月份由銀主以招標形式推出市場，最終在2022年以約7,900萬元沽出，成交呎價約2.5萬元。原業主於2017年6月份以逾1.12億元購入該幢洋房，即在過去四年間帳面貶值約30%。

↓紅山半島松柏徑銀主洋房去年7900萬沽↓↓