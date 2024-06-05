新世界啟德柏蔚森擬本月上樓書　第一期最快季內推、涉291伙

新世界發展（0017）及遠東發展（0035）位於啟德承景街住宅項目柏蔚森 （THE PAVILIA FOREST），項目分三期發展，合共提供1,305伙，並於去年12月獲批預售文件。



料最快本月上載樓書

新世界營業及市務（特別項目）及尊貴客戶拓展部總經理何家欣表示，預料項目最快本月上載樓書，展銷廳將設於九龍灣商貿區。遠東發展地產總裁方文昌表示，項目第1期柏蔚森I 最快季內推出，涉及291伙，主打兩房。

新世界營業及市務（特別項目）及尊貴客戶拓展部總經理何家欣（中間）

地皮先後由高銀、佳兆業持有

翻查資料，此地皮為啟德第4B區4號地盤，最早由潘蘇通旗下高銀金融（0530）於2018年11月「爆冷」以89.07億元奪地，每呎樓面地價1.55萬元。惟其後高銀陷入財困，終地皮於2020年7月以70.4億元「蝕讓價」售予內地商人陳壯榮持有的離岸公司，並訂立了利潤分成協議。當時陳壯榮被指與佳兆業關係密切，故佳兆業被視為項目之幕後買家，直至2021年3月份佳兆業才向媒體確認已入股此幅地皮。

不過，新世界發展（0017）及遠東發展（0035）在2021年11月以79.5億元收購由商人陳壯榮及佳兆業集團各持有50%權益的迅富國際全部股權，即變相持有相關地皮。