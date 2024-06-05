恒地THE HADDON暫收300票　設共享會所連接兩地段、降低管理費

恒地（0012）紅磡重建項目MIDTOWN SOUTH（原稱必嘉坊）第四期THE HADDON，上周公佈首張價單涉92伙，至今累積收約300張票，超額認購約2倍。值得留意，發展商表示，THE HADDN與SITE A中間原由一條步行街分割，透過大廈公契，「將兩個地盤變成一個發展項目」，並採用共享會所概念，有助降低管理費。



恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，正積極考慮加推第二張價單，並且將於周內決定具體公佈時間。而現時THE HADDON最新收到約300張票，投資者比例佔35%以上，將最快下周二開售。

發展商講解項目會所設施，林達民形容共享會所構思新穎，會所將分為兩部分，第一部分設於THE HADDON基座，第二部分設於紅磡南路新盤SITE A，供該兩項目的住戶使用。會所裝修著重採用天然色調和環保物料，並注重採光和用戶舒適度。

會所管理費由兩項目業主分擔 有助降低單價

現時兩會所暫設35個設施，包括室外游泳池、宴會廳、籃球場、兒童遊樂設施、多用途遊戲室等，會所設施於日後發展將再增加。林達民指，設施數目之多令「住戶一年都玩唔曬。」，並且會所管理費由兩項目業主分擔，令管理費單價相應降低。

高力劉振江「透過大廈公契、兩地盤變一個項目」

高力國際香港區董事總經理劉振江表示，共享會所的實現，最重要是要將兩個分割項目合併為一個發展項目。THE HADDN與SITE A中間原由一條步行街分割，江補充，恒地透過大廈公契，「將兩個地盤變成一個發展項目」。

恒基兆業地產營業部高級總經理黃文華表示，恒地透過大廈公契，將THE HADDON和SITE A兩地段的業權成為一體，從而實現兩項目共用會所，並且管理費和維修保養費將一體化。此舉不僅創新，更可能是香港第一個做到共享會所概念。

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