恒地THE HADDON暫收300票　設共享會所連接兩地段、降低管理費

撰文：李煥好
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恒地（0012）紅磡重建項目MIDTOWN SOUTH（原稱必嘉坊）第四期THE HADDON，上周公佈首張價單涉92伙，至今累積收約300張票，超額認購約2倍。值得留意，發展商表示，THE HADDN與SITE A中間原由一條步行街分割，透過大廈公契，「將兩個地盤變成一個發展項目」，並採用共享會所概念，有助降低管理費。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，正積極考慮加推第二張價單，並且將於周內決定具體公佈時間。而現時THE HADDON最新收到約300張票，投資者比例佔35%以上，將最快下周二開售。

發展商講解項目會所設施，林達民形容共享會所構思新穎，會所將分為兩部分，第一部分設於THE HADDON基座，第二部分設於紅磡南路新盤SITE A，供該兩項目的住戶使用。會所裝修著重採用天然色調和環保物料，並注重採光和用戶舒適度。

會所管理費由兩項目業主分擔　有助降低單價

現時兩會所暫設35個設施，包括室外游泳池、宴會廳、籃球場、兒童遊樂設施、多用途遊戲室等，會所設施於日後發展將再增加。林達民指，設施數目之多令「住戶一年都玩唔曬。」，並且會所管理費由兩項目業主分擔，令管理費單價相應降低。

高力劉振江「透過大廈公契、兩地盤變一個項目」

高力國際香港區董事總經理劉振江表示，共享會所的實現，最重要是要將兩個分割項目合併為一個發展項目。THE HADDN與SITE A中間原由一條步行街分割，江補充，恒地透過大廈公契，「將兩個地盤變成一個發展項目」。

恒基兆業地產營業部高級總經理黃文華表示，恒地透過大廈公契，將THE HADDON和SITE A兩地段的業權成為一體，從而實現兩項目共用會所，並且管理費和維修保養費將一體化。此舉不僅創新，更可能是香港第一個做到共享會所概念。

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左起恒基物業代理營業（一）部總經理林達民、恒基兆業地產營業部高級總經理黃文華及高力國際香港區董事總經理劉振江。
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