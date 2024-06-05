長實屯門飛揚又劈價！　28伙減價11至28%　高層一房戶劈價150萬

由長實（1113）及新地（0016）合作的屯門飛揚，其中項目第1期較早前已入伙，發展商今日宣布推出該期數當中的28伙 ，折實平均呎價12,176元。據悉，調整價錢的單位來自不同價單，訂價調整幅度由約11%至28%不等。



28伙劈價貨周日發售 入場費322.5萬

該28伙包括13伙一房及15伙兩房單位，將於6月9日以現樓形式發售。是次入場單位為第2座5樓F室，實用面積263平方呎，一房間隔，折實售價322.5萬元，折實呎價12,262元。

至於售價調整近3成（約28%）的單位為2座21樓F室，實用面積263平方呎，一房間隔。該單位原本價單定價為541.3萬元，最新於3N號價單位，大幅劈價至391.3萬元，減價150萬元或約28%。

售價調整近3成（約28%）的單位為飛揚2座21樓F室，實用面積263平方呎，一房間隔。

長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，為了配合是次推售,發展商特別提供全新的付款計劃，「360天輕鬆俾」付款計劃，成交金額5%於買方簽署臨時買賣合約時繳付，期後於60天內及於往後的每60天內各繳付成交金額1%直至付清成交金額10%，餘下成交金額90%需於簽署臨時買賣合約後360天內繳付。

累售697伙套現35億

楊桂玲補充說，該付款計劃最重要是買家可享「提早付清餘款現金回贈」優惠II，買家可按需要於不同時段提早成交，靈活調動資金的同時亦享現金回贈。

飛揚開售至今已售出697伙，佔整個項目約87%，合共套現逾35億元。

去年4月份推飛揚二期 較一期平近17%

事實上，2023年4月份發展商推出屯門飛揚二期，折實均價比去年6月推出的飛揚第一期平近17%，成為青山公路近三年來首批折實均價最平的新盤，低於同區二手。由於距離項目預計入伙日期（2024年3月）尚有約一年，有採用建築期付款（收樓前才向銀行申請按揭）的飛揚一期買家擔心一手貨尾不斷劈價，待入伙時物業或會出現估價不足，或需要補錢上會，如手上資金不足，或有撻訂風險。