內地生租樓潮重臨　四內地生租大埔嵐山三房　預繳年租28萬｜多圖

租務旺季即將重臨，市場已不斷錄得內地生偷步租樓個案。大埔嵐山有四名內地女生預繳一年租金27.84萬元夾租三房；另亦有兩內地生為方便上學，月租1.9萬元夾租堅尼地城雅福台兩房。



中原地產分行經理楊頌堯表示，是次租賃成交單位為大埔嵐山7座低層B室，實用面積922平方呎，屬三房連套房及儲物房間隔。單位最初以2.4萬元叫價放租，議價後業主同意減租800元，終以2.32萬元出租單位，呎租25.2元。

先預繳一年租金 涉及27.84萬

至於，新租客為4名內地女生，因見單位價錢合理，即預繳一年租金涉及27.84萬元租金。據知，業主則於2022年以955萬元購入，以是次租金計算，單位租金回報約2.9厘。

大埔嵐山。（資料圖片／羅君豪攝）

為方便上學 兩內地生夾租堅尼地城雅福台兩房

另外，中原地產分行分區營業經理柳志明表示，堅尼地城雅福台兩房單位亦錄內地生夾租個案，涉及為中層B室，實用面積338平方呎，外望樓景。單位最初以2萬元叫價放租，終以1.9萬元出租單位，呎租56元。

至於，新租客為兩名內地生，為方便上學及心儀單位間隔，於睇樓後決定預繳年租22.8萬元租用單位。據知，業主則於2018年以600萬元購入，以是次租金計算，單位租金回報3.8厘。

↓↓堅尼地城雅福台中層B室↓↓