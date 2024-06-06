上商堅尼地城「吉喆」擬周六加推、下周開售　推高成數按揭吸客

上海商業銀行附屬公司Right Honour Investments Limited 的港島西區堅尼地城及摩星嶺住宅新盤吉喆，今日（6月6日）公布最新部署，預告最快周六加推、下星期開售。



最快周六加推、下星期開售

負責銷售的美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，項目公布首張價單後，至今有約1,000人次參觀展銷廳，預計項目最快周六加推單位、下星期開售，由於用家鍾情兩至三房間隔呎價較同區一手餘貨平，亦不排除將加推兩至三房回應市場，惟需待收票反應決定加推伙數。

又指項目投資及租務潛力吸引，故客源中，料約有5成人打算購入作長線投資，估計項目的呎租可約80元，租金回報約4%。

推高成數按揭優惠吸客

為配合項目銷售，亦夥經絡按揭推「置業易高成數Ｈ按優惠」吸客。經絡按揭轉介營運總監張顥曦表示，該計劃按揭成數為9成，按息全期低至H+1.3%，上限低至P-2%（P=6.125%），即封頂息率低至4.125厘，年期最長可至30年，另設高存息戶口。