居屋王蝕不停 旺角富榮花園三房630萬沽 單位6年貶值逾一成
撰文：黃祐樺
出版：更新：
市場氣氛淡靜，成交續以蝕讓為主。有「九龍居屋王」之稱的旺角富榮花園亦不斷錄損手離場個案，該屋苑新近錄一伙三房以未補地價630萬元沽出，原業主持貨6年，終帳面輸80萬元離場。
世紀21分行經理黎振傑表示，是次成交為富榮花園13座中層A室，實用面積592平方呎，屬三房間隔。單位最初以未補地價680萬元叫價放盤，新近減價50萬元後終以630萬元沽出，呎價10,642元。
單位6年貶值逾一成
參考對上一宗富榮花園成交個案亦需蝕離場，涉及為17座頂層戶、三房，實用面積592平方呎，於上月以未補地價608萬元沽出。該名業主於5年前以未補地價738萬元買入，轉手亦要帳蝕130萬元離場。
至於，今次原業主於2018年4月以710萬元購入，持貨6年，是次轉手帳面蝕80萬元，單位期內貶值11%。
沙田第一城三房600萬易手 原業主持貨6年 終帳蝕90萬離場內地生租樓潮重臨 四內地生租大埔嵐山三房 預繳年租28萬｜多圖啟德海灣加推108伙 折實均價21713元 入場費581.3萬起藍籌屋苑隕落！海怡半島3房戶貶值33% 慘輸四球長實屯門飛揚連撻23伙 眾買家輸1212萬訂 發展商即劈價周日重售