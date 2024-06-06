新地NOVOLAND 3B期涉769伙　預告下周市價開盤　商場明正式開幕

新地（0016）旗下屯門NOVO LAND 3B期公佈最新銷售部署，項目於今日（6月6日）上載樓書，項目3B期由兩座大廈組成，提供769伙，當中第2座設A、B座，關鍵日期為2025年4月30日。



新地代理總經理陳漢麟表示，NOVO LAND3B期將於下周以市價推出首張價單，價單將盡量涵蓋更多戶型和樓層，亦會提供嶄新付款方式。示位將於下周開價後正式開放給公眾參觀。他續指，NOVO LAND總期數共售出約2,800伙，套現超過170億元。

商場NOVO WALK將於明天正式開幕

陳漢麟表示，項目的樓花期不足一年，「業主唔需要等太耐」，而配套設施已落實，商場NOVO WALK將於明天正式開幕 ，NOVO LAND 3B期會所設施亦已落成，將於住客入伙時開放，並指3B期交通配套亦已到位。陳漢麟稱，相信NOVO LAND3B期為最後一期，料可吸引更多之前未入市的買家進駐項目。

新地代理總經理陳漢麟。

屯門NOVO LAND布局圖。

最細開放式232呎

項目由兩座大廈組成組成，其中第一座標準樓層一梯12伙，設三座升降機。另第2座設A、B座，其中第2A座標準樓層一梯8至12伙、第2B座標準樓層一梯8伙，設三座升降機。

當中，最細單位為2A座2樓E室、35樓E室，實用面積為232平方呎，屬開放式間隔，惟2樓E室屬連平台特色戶，故連158平方呎平台。而最大單位為2A座35樓A1室，實用面積為1390平方呎，屬四房間隔，連849平方呎天台，以及568平台，亦另設有私人樓梯上落。

第一座標準樓層一梯12伙，設三座升降機。

設769伙 戶型涵蓋開放式至四房

戶型涵蓋開放式至四房，實用面積由232至1,390平方呎。當中開放式佔28伙，實用面積由232至253平方呎；一房佔173伙，實用面積由292至472平方呎；兩房佔360伙，實用面積由400至472平方呎。

另外， 三房佔170伙，實用面積由512至908平方呎。另設有連平台及連天台特色戶，共佔38伙，實用面積由232至1,390平方呎。