新盤樓花、現樓貨尾超過4.9萬伙 美聯料發展商維持低價開盤

一手盤接連推出，但一手市場不景。美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，目前市場除樓花項目外，仍有不少貨尾盤供應，據美聯物業研究中心資料顯示，5月累積貨尾量（包括樓花及現樓）錄約21,102個單位，並較去年底21,886伙減少約3.6%。目前樓花及貨尾項目合共超過4.9萬個單位，料發展商仍會持續以低價開盤的銷售策略。



劉嘉輝解釋，雖然撤辣後一手成交量相當強勁，但同時又有不少全新盤登場，市場難以短時間悉數消化大量新供應，因此帶來一批「新貨尾」單位。

劉嘉輝：市場難短時間消化大量新供應

據了解，5月份共有3份預售樓花同意書的私人住宅項目獲批，合共提供1,446個單位，連同早前已獲批但尚未發售的私人住宅項目一併計算，合計超過16,300個單位。

與此同時，最新5月底待批預售樓花同意書的私人住宅單位數目亦有11,800多伙，即兩類樓花私宅項目合共提供逾28,000個單位，導致5月累積貨尾量減幅輕微，仍維持21,000伙水平。