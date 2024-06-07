沙田第一城繼續蝕　兩房業主380萬沽貨　單位6年貶值3%｜多圖

二手樓市續以蝕讓成交為主，藍籌屋苑沙田第一城有兩房單位以380萬元沽出。原業主持貨6年，是次帳面損手輸逾11萬。



美聯物業分區聯席董事黃錦瀚表示，是次成交為沙田第一城48座低層F室，實用面積約284平方呎，屬兩房間隔，外望內園景，單位新近以380萬元沽出，呎價13,380元。

↓↓沙田第一城48座低層F室↓↓

持貨6年帳面輸11萬

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為389萬元，而恒生估價則為382萬元。即最新成交價較估價低出0.5%至2.3%。參考對上一宗同類成交屬沙田第一城48座中層F室，實用面積相同，於去年11月以370萬元沽出，反映同類單位過去7個月未有太大波幅。

據知，原業主2016年以391.9萬元購入單位，持貨6年，是次轉手帳面蝕讓11.9萬元，單位期內貶值3%。