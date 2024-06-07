緹外逾四千呎分層大宅2.558億沽　呎價5.7萬

嘉里（0683）旗下畢架山龍駒道3號豪宅盤緹外，今日（6月7日）成功招標售出第3座5樓A室分層大宅 。繼星期二售出第3座6樓A室分層大宅後，「緹外」兩周內促成第4宗成交，亦為2024年第11宗。



最新售出單位為緹外第3座5樓A室分層大宅，實用面積為4,483平方呎，屬四房四套房另加雙工人房間隔，剛以2.558億元成交，平均實用面積呎價約57,060元。上述單位成交價包括2個住宅停車位。

項目目前累售16伙，總成交金額約56.6億元，平均成交實用面積呎價約63,000元。

右起︰嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗，嘉里物業代理銷售及市場策劃副總監王維榮。

緹外由5座住宅大樓及3座院墅組成，僅提供61個分層大宅及3座院墅。分層大宅實用面積則介乎3,466至8,583平方呎，涵蓋標準分層大宅、花園大宅以及天台頂層特色大宅。3座院墅實用面積為11,382平方呎至11,692平方呎，每座均特設逾萬呎前後花園、室外游泳池、升降機以及私人停車庫。