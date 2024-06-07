CCL連跌6周共2.14%　半年最長跌浪　中原：短期樓價下調方向未變

中原城市領先指數CCL最新報143.74點，按周跌0.03%，創12周新低，是5月13日恒指重上19,000點收市當周的市況。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，港股連升，而且元朗新盤The YOHO Hub II銷情理想，市場氣氛略為好轉，CCL今周跌幅明顯收窄。但指數連跌6周共2.14%，為2023年12月底後的最長連跌，繼續迫近撤辣前143.02點低位。

撤辣後12周CCL五升七跌 升幅幾乎蒸發

撤辣後12周CCL五升七跌，微升0.50%，幾乎蒸發撤辣後所有升幅。在銀行收緊按揭及減息預期反覆的影響下，近期新盤銷售放緩，二手市道持續拉鋸，相信短期樓價下調方向未變。

本周CCL重返2016年11月初水平

本周CCL為逾7年半(395周)次低，重返2016年11月初時的水平。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌24.88%，較2023年4月168.40點高位跌14.64%，而2024年跌幅暫時擴大至2.36%。6月底CCL目標下試140點，現時相差3.74點或2.60%。紅磡THE HADDON暫時超額認購2.3倍，6月4日西環吉喆公布首張價單50伙，對本地二手樓價的影響將於6月下旬公佈的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報144.61點，按周無升跌。CCL(中小型單位)報143.47點，按周微升0.03%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊跌4周後回穩，指數仍於2016年10月中及10月底水平徘徊。CCL(大型單位)報145.12點，按周跌0.36%，連跌4周共3.07%，指數創近7年半新低，重返2017年1月中水平。

四區樓價三升一跌 九龍區跌幅1.16%

四區樓價三升一跌。九龍CCL_Mass報141.98點，按周跌1.16%，指數於2017年1月初水平徘徊。港島CCL_Mass報141.62點，按周升0.11%，連跌3周後回穩，指數仍為近8年次低，重返2016年8月底水平。

新界東CCL_Mass報155.74點，按周升0.24%，終止2周連跌，指數仍為逾7年次低，重返2017年3月初水平。新界西CCL_Mass報134.75點，按周升1.39%，連升2周1.84%，指數於2017年3月中水平徘徊。

今天(2024年6月7日)公佈的指數，根據2024年5月27日至6月2日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾八成半的交易是在2024年5月13日至5月19日簽臨時買賣合約，是5月13日恒指重上19,000點收市，創逾9個月新高、5月17日恒生收緊非住宅按揭和5月18日元朗The YOHO Hub II次輪銷售213伙當周的市況。