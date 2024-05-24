撤辣效應消失　CCL再插1.43%連跌四周　八大指數齊跌、現下調跡象

中原城市領先指數CCL最新報144.00點，按周跌1.43%，創9周新低，是5月2日美國連續6次會議維持利率不變及元朗The YOHO Hub II公布首張價單當周的市況。CCL連跌4周共1.97%，今周跌幅擴大，向下迫近撤辣前143.02點低位。



撤辣效應逐漸消失，撤辣後10周CCL五升五跌，僅升0.69%。本周八大指數齊跌為今年首現，樓市有下調跡象，樓價反覆爭持的局面可能結束。新盤繼續低價促銷搶客，二手受壓情況未變，而且指數仍未反映銀行收緊按揭的影響，相信CCL將進一步跌穿143點水平，預期6月底下試140點，料上半年樓價跌約5%。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL重返2016年11月中時的水平，處於逾7年半低位。今周指數較2021年8月191.34點歷史高位跌24.74%，較2023年4月168.40點高位跌14.49%，而2024年暫時累跌2.18%。5月25日將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS次輪銷售154伙，對本地二手樓價的影響將於6月中旬公佈的CCL才開始反映。

CCL Mass連跌3周1.36%

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報144.63點，按周跌1.36%。CCL(中小型單位)報143.59點，按周跌1.30%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊跌3周，分別累跌1.54%及1.56%，指數在2016年10月中及11月初水平徘徊。CCL(大型單位)報146.15點，按周跌2.02%，連跌2周共2.38%，指數低於撤辣前148.21點低位，創逾7年新低，重返2017年2月初水平。

四區指數齊跌

四區方面，港島CCL_Mass報144.86點，按周跌0.88%，連跌2周共1.12%，於2016年8月底水平徘徊。九龍CCL_Mass報141.29點，按周跌2.17%，於2017年1月初水平徘徊。

新界東CCL_Mass報156.12點，按周跌0.97%，指數低於撤辣前157.08點低位，創逾7年新低，重返2017年3月初水平。新界西CCL_Mass報132.31點，按周跌1.00%，連跌2周共2.32%，於2017年2月底水平徘徊。