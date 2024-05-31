CCL報143.78點、創11周新低　四區樓價跌穿撤辣前低位

中原城市領先指數CCL最新報143.78點，按周跌0.15%，創11周新低，是大型銀行取消按揭回贈及調高轉按息率及元朗The YOHO Hub II首輪沽清當周的市況。CCL連跌5周，為2023年12月底近21周以來再現，累跌共2.12%，指數進一步迫近撤辣前143.02點低位。



撤辣後11周CCL五升六跌，僅微升0.53%，差不多蒸發撤辣後所有升幅。受到新盤持續低價開售及銀行開始逐步收緊按揭打擊，二手交投放緩，樓價調整回軟。CCL短期目標6月底下試140點，現時相差3.78點或2.63%。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL為逾7年半（394周）次低，重返2016年11月初時的水平。今周指數較2021年8月191.34點歷史高位跌24.86%，較2023年4月168.40點高位跌14.62%，而2024年暫時累跌2.33%。5月30日紅磡THE HADDON公布首張價單92伙，以及5月31日天水圍YOHO WEST推售151伙，對本地二手樓價的影響將於6月下旬公佈的CCL才開始反映。

CCL Mass連跌4周

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報144.61點，按周跌0.01%。CCL（中小型單位）報143.42點，按周跌0.12%。CCL Mass及CCL（中小型單位）齊跌4周，分別累跌1.55%及1.67%，指數在2016年10月中及10月底水平徘徊。CCL（大型單位）報145.64點，按周跌0.35%，連跌3周共2.73%，指數低於撤辣前148.21點低位，創逾7年新低，重返2017年1月底水平。

四區樓價跌穿撤辣前低位。

四區樓價跌穿撤辣前低位

四區方面，今周港島及新界東樓價續跌，並已跌穿撤辣前低位。港島CCL_Mass報141.46點，按周跌2.35%，連跌3周共3.44%，指數創近8年新低，重返2016年8月底水平。新界東CCL_Mass報155.37點，按周跌0.48%，指數創逾7年新低，重返2017年3月初水平。

新界西CCL_Mass報132.90點，按周升0.45%，連跌2周後回穩，於2017年2月底水平徘徊。九龍CCL_Mass報143.65點，按周升1.67%，繼續於2017年1月初水平徘徊。