荃灣D‧PARK 40億大刁完成 華懋：出租率90%、料產生協同效應
撰文：黃祐樺
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華懋集團早前收40.2億元收購荃灣大型購物商場 D‧PARK 愉景新城及停車場全部權益，近日已完成收購程序，為此今日（7日）於 D‧PARK 舉行慶祝典禮。
華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，商場 D‧PARK 愉景新城總面積63萬平方呎，其出租率逾90%。今次收購亦期望可以與區內如心商場一期及二期、辦公大樓如心酒店及如心園產生協同效應，將打造成新界西最大商業、旅遊、零售、娛樂和文化綜合體。
同時蔡宏興亦透露於奧運期間投放逾數百萬元於集團旗下各大商場舉行不同活動，亦會安排奧運比賽的現場直播。
後市方面，自從政府撤辣後，雖然樓市購買力即時增加，但認為今年新盤仍有較大挑戰，料目前難以加價推售。
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