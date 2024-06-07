萊坊：全球超級豪宅首季462宗成交　按季升16%　香港冠絕亞洲

萊坊發表今年首季《全球豪宅報告》，追蹤全球11個國際市場中，樓價高於1,000萬美元的超級豪宅表現。報告顯示，萊坊追蹤的全球11個城市，共錄得462宗超級豪宅成交，按季升約16.7%，但按年跌11.6%。而截至3月底的12個月內，該11個城市共錄得1,618宗成交，為三年來最低的年度成交量，但今年第一季超級豪宅銷售額達80億美元，為2023年第二季以來最高銷售額。



香港錄132宗超級豪宅成交 亞洲最活躍

截至3月的12個月內，香港錄得132宗超級豪宅交投，為亞洲最活躍的超級豪宅市場，新加坡則錄得88宗。萊坊高級董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，香港的超級豪宅銷售量按季大增，是因為超級豪宅樓價與之前2021年第3季樓價高峰比較已下跌5至10%，並且政府撤走所有辣稅。

但他指，市場上有更多海外買家和投資者希望以低價買入標誌性的超級豪宅，從而帶動整體需求。不過現時市場的購買力仍然有限，除非下半年開始減息，否則高銷售量可能無法持續。

九龍塘畢架山新樓盤「緹外」（Mont Verra）有洋房和獨立屋。（緹外網站圖片）

杜拜是全球最活躍市場錄105宗成交

杜拜以105宗交易再次成為最活躍的超級豪宅市場，其次是紐約（56宗）和美國棕櫚灘（47宗），但杜拜是自2019年起首次出現季度下跌。萊坊全球研究部主管 Liam Bailey 表示，杜拜作為超級豪宅物業樞紐的崛起，有助於支撐全球價值1,000萬美元以上的房地產銷售。