多組客搶租　教師一招「搶贏」　1.6萬月租日出康城首都2房

日出康城首都517實呎戶獲多組客搶租，學校教師一炮過交1年租「搶贏」，平均月租1.6萬元。

美聯物業將軍澳康城分行高級分區營業經理劉世華表示，該行剛促成一宗日出康城首都2房戶的交投，業主心儀租客工作穩定，而且一次性繳付全年租金，最終以平均月租約1.6萬元成交。業主現享約4.8厘租金回報。

日出康城首都517實呎戶獲多組客搶租，學校教師一炮過交1年租「搶贏」。﹙資料圖片﹚

劉世華指，上述成交單位為日出康城首都 6座極高層RC室，實用面積約517平方呎，屬2房間隔。據悉，業主原以月租1.68萬元放租，近日獲得多組租客洽詢，包括專業人士及內地大專生。業主心儀其中一組租客為兩名學校教師，收入穩定，而且一次性繳付一年租金，經商議，最終以優惠價租出，平均月租約1.6萬元，折合實用呎租約30.9元。

參考成交資料，原業主於2011年6月以400萬元購入上述物業，現享回報約4.8厘。