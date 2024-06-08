上商堅尼地城「吉喆」加推28伙　折實均呎24636元　下周三賣78伙

上海商業銀行附屬公司Right Honour Investments Limited 的港島西區堅尼地城及摩星嶺住宅新盤吉喆，今日（8日）加推新價單，提供28伙單位，折實平均呎價為24,636元。另外，落實下周三（12日）首輪銷售78伙單位。



第2號價單，並涉及約28伙，折實平均呎價約24,636元。最低樓價的單位為8樓E室，單位實用面積約220平方呎，為開放式戶型，價單訂價約為459.6萬元，若以90天即供付款計算，折實售價約為455萬元，折實呎價約為20,682元，上述單位亦為第2號價單最低呎價單位。

同日，項目亦公佈銷售安排，並訂於下周三（12日）首輪發售78伙，而賣方將安排上海商業銀行相關人士先行選購，完成後再安排公眾人士進行揀樓。另外，項目亦公佈，推出3伙以招標方式發售，涉及的戶型為高層3房戶，並於2024年6月12日下午3時截標。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，是次推出第2號價單，以90天付款計算，平均折實呎價約24,636元，由於推出了部分向海的一房及兩房中高層優質戶，故這批單位訂價按景觀及層數等作出調整，故實屬原價加推。

開放式入場費388.8萬 折實呎價最低18405元

吉喆首批50伙，實用面積由211平方呎至524平方呎，涵蓋40伙開放式戶、6伙一房、4伙兩房。首批單位價單售價由392.7萬至1461.1萬元，價單呎價由18,591元至27,884元，計及折扣1%後，折實售價由388.8萬至1,446.5萬元，折實呎價由18,405元至27,605元。

最低售價單位7樓J室，實用面積211平方呎，屬開放式單位折實價388.8萬元；最低呎價單位7樓H室，實用面積252平方呎，折實價463.8萬元，呎價18,405元。

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全盤提供173伙 標準戶型一梯10伙

項目全盤提供173伙單位，標準戶型一梯10伙，共用三部升降機。單位實用面積由206至1,012平方呎；當中開放式單位佔90伙，實用面積約206至297平方呎；一房單位提供50伙，實用面積由369至406平方呎；兩房單位提供14伙，實用面積大約524平方呎；三房連套廁單位提供19伙，實用面積由821至1,012平方呎。