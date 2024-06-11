十大屋苑周末錄10宗成交　按周升42.9%　端午節三天假沽11伙

中原地產十大屋苑本周末錄得10宗成交，重上雙位數，按周上升42.9%，端午節三天假期則共錄11宗成交。



陳永傑：市場觀望氣氛濃厚 二手成交仍處低位

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日天氣好轉，而且未有一手新盤開售搶客，購買力回流至二手市場。加上不少二手業主開始面對現實，願擴大議價空間，令本周交投重上雙位數。惟受加拿大及歐洲減息影響，不少買家憧憬美國會加快開展減息周期，市場觀望氣氛濃厚，令二手成交數量仍處於低位。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

海怡半島三天假期錄1宗成交

港島區方面，太古城及海怡半島均錄成交，康怡花園則未錄成交。有代理表示， 海怡半島三天假期錄1宗成交，涉及為23A座中層C室，實用面積581平方呎，最新以792萬元沽出，呎價13,632元。據悉，原業主於2011年以508萬元購入單位，持貨13年，是次沽出賬面獲利284萬元，單位升值56%。

麗港城三日假期「零成交」

九龍區方面，4大指標屋苑中，麗港城「零成交」，其餘錄1至2宗成交。有區內代理表示，將軍澳新都城本周末錄2宗買賣成交，打破上周同期零成交紀錄，端午節假期則未有成交。

沙田第一城三天假期沽2伙

新界區方面，沙田第一城本周末錄1宗成交，三天假期合共錄2宗。涉及為48座高層G室，實用面積304平方呎，屬1房間隔，原先開價460萬元，最終以440萬元成交，呎價14,474元。據了解，原業主於1986年以21萬元買入單位，持貨約38年，賬面獲利419萬元，單位升值近20倍。

至於，嘉湖山莊周末兩天錄2宗成交，按周持平，呎價約8,743元，較上周下跌約5.8%，端午節則未錄成交。