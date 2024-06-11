孝順仔Full Pay入市　擲638萬買將軍澳蔚藍灣畔與父親同住

二手住宅樓價回落，有廿四孝兒子趁機「Full Pay」638萬元，買入將軍澳蔚藍灣畔一伙兩房戶與父親同住。原業主持貨約12年，是次轉手帳面賺逾「兩球」離場。



美聯物業分行首席高級營業經理羅定康表示，是次成交為將軍澳蔚藍灣畔3座中層C室，實用面積約490平方呎，屬兩房間隔。據悉，原業主最初以750萬元放盤，其後因應市況減價710萬元求售。

不過， 由於單位仍無人問津，故再劈價30萬元至680萬元，終獲區內客洽詢。最終單位以638萬元沽出，呎價約13,020元。

坑口蔚藍灣畔。（資料圖片）

孝子「Full Pay」入市與父親同住

至於新買家因鍾情屋苑周邊配套完善，單位間隔實用，景觀開揚，故決定「Full Pay」承接單位與父親同住。

成交資料顯示，原業主於2012年4月以433.8萬元購入上述物業，持貨約12年，是次轉手帳面賺約204.2萬元，或約47.1%。