新都城頂層連天台戶900萬蝕沽 雖高估價逾3% 仍帳蝕263萬離場
撰文：黃祐樺
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二手市場續以蝕讓成交，將軍澳新都城第二期有頂層連天台特色戶，新近以900萬元沽，持貨3年帳面終需蝕讓263萬元離場。
中原地產分行經理關偉豪表示, 是次成交為新都城第二期頂層連天台特色戶，實用面積644平方呎，連462平方呎天台，屬三房套房連儲物房間隔，望開揚城市景。
原業主於今年4月以「蝕讓價」988萬元叫價放盤，單位終以900萬元沽出，呎價13,975元。換言之，單位放盤約兩個月累減88萬元易手。
持貨3年帳面蝕讓263萬
另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為872萬元，而恒生估價則為867萬元。即最新成交價較估價高出3.2%至3.8%。
據悉，原業主於2021年5月以1163萬元購入單位，持貨3年，是次沽出單位帳面蝕讓263萬元，單位期內貶值22.6%。
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