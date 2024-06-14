新都城頂層連天台戶900萬蝕沽　雖高估價逾3%　仍帳蝕263萬離場

二手市場續以蝕讓成交，將軍澳新都城第二期有頂層連天台特色戶，新近以900萬元沽，持貨3年帳面終需蝕讓263萬元離場。



中原地產分行經理關偉豪表示, 是次成交為新都城第二期頂層連天台特色戶，實用面積644平方呎，連462平方呎天台，屬三房套房連儲物房間隔，望開揚城市景。

原業主於今年4月以「蝕讓價」988萬元叫價放盤，單位終以900萬元沽出，呎價13,975元。換言之，單位放盤約兩個月累減88萬元易手。

將軍澳新都城。（資料圖片）

持貨3年帳面蝕讓263萬

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為872萬元，而恒生估價則為867萬元。即最新成交價較估價高出3.2%至3.8%。

據悉，原業主於2021年5月以1163萬元購入單位，持貨3年，是次沽出單位帳面蝕讓263萬元，單位期內貶值22.6%。