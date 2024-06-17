租約完結即放售　將軍澳都會駅四房逾1300萬沽、帳賺逾5球

將軍澳二手市場交投氣氛不俗，港鐵調景嶺站上蓋屋苑都會駅，一伙四房戶新近以1,338萬元沽出，原業主持貨14年，終帳賺568萬元離場，單位升值約74%。



美聯物業分行董事冼國章表示，成交單位為將軍澳都會駅1期5座中層H室，屬四房間隔戶型，實用面積888平方呎。業主於上手租客的租約完結後，以1,450萬元放售單位，其後獲區內換樓客接洽，議價後以1,338萬元承接，實用呎價約15,068元。冼國章補充，近期將軍澳睇樓氣氛不俗，不乏買家趁目前樓價覓筍盤。

↓↓將軍澳都會駅1期5座中層H室↓↓

上手月租2,9500元 沽售帳賺568萬元

至於，原業主於2010年7月以約770萬元購入單位，上手月租29,500元，租金回報約4.6厘。是次以1,338萬元轉手，帳面獲利568萬元，單位升值近74%。