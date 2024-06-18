元朗錦田公路屋地逾8000萬放售　擁近萬呎花園、庭園

第一太平戴維斯表示，承業主命公開招標出售元朗錦田公路211號獨立地段，地盤面積約16,603平方呎，實用面積約4,778平方呎，花園/前庭面積約9,610平方呎。物業物業意向價約8,000餘萬元，平均呎價約16,700元，可以股權轉讓方式出售，公開招標截止日期為2024年8月20日（星期二）正午12時。



該獨立別墅項目，由兩幢兩層高獨立別墅組成，每幢別墅均配有四間寬敞房間（三間為套房），並設有獨立電梯，別墅花園/前庭可泊多部車輛。物業鄰近著名高尚住宅如四季名園及四季雅苑，約10至15分鐘車程達皇崗及深圳灣口岸。

第一太平戴維斯副董事總經理及九龍銷售部主管蕭兆新表示，此物業不僅非常適合家族兩代同堂同住，園林景致更是別具一格，是區內罕有的豪宅項目。物業意向價約8,000餘萬港元，平均呎價約16,700港元，有議價空間。

業主為蜆殼電器翁國基或相關人士

相比近期附近成交，爾巒一洋房以約呎價17,000元售出。整體而言，物業相對優惠，加上此為獨立地段，定能吸引有需求的買家。

據了解，該物業由蜆殼電器控股（SMC）主席兼行政總裁翁國基及相關人士持有。該物業於2010年買入，當時買入價2,202萬元。