恒大夏海鈞大蝕沽北角柏傲山複式　5年慘輸7400萬樓價跌剩一半！

豪宅市道受專才來港帶動下交投漸趨活躍，惟北角半山柏傲山頂層複式戶錄一宗大蝕讓個案，單位5年慘蝕7400萬元，樓價最終跌剩一半。據了解，單位原業主為曾任中國恒大（3333）副主席兼行政總裁夏海鈞。



中原地產分行資深區域營業董事林龍南表示，成交單位為6座頂層複式連天台戶，實用面積2,834平方呎，屬5房套間隔，向北，享開揚維港海景。

呎價水平由5.5萬急挫至2.89萬

單位早前以1.6億元放售，最終因應市況，減至8,200萬元連3個車位沽出，減幅達7,800萬元，折合實用呎價28,934元。

中國恒大（3333）副主席兼行政總裁的夏海鈞。（鄺月婷攝）

2019年買入價1.56億 較同年上一手撻訂時買貴500萬

據了解，原業主於2019年7月以1.56億元連3個車位購入單位，當時成交呎價高達5.5萬元。現持貨5年，是次轉手需大幅蝕讓7,400萬元離場，單位貶值近5成。資料顯示，上述單位業主為曾任中國恒大（3333）副主席兼行政總裁的夏海鈞（XIA HAI JUN）。

值得留意，該單位於一手開賣時，發展商在2019年5月初時以1.51億元沽出，其後買家撻訂離場，遭殺訂金755萬元，其後新世界最終賣貴500萬元予恒大夏海鈞。

柏傲山。（資料圖片）

新買家為興迅集團創辦人張益麟

至於接貨新買家為興迅集團創辦人及董事總經理張益麟或相關人士。興迅集團為大型服裝供應鏈服務供應商，生產設施主要位於中國和香港兩地。同時，張益麟亦擔任多項公職職位，包括創新科技署科技券(TVP)計劃委員會副主席、商務及經濟發展局創意智優計劃副主席等等。