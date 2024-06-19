恒和長沙灣恒珀漏夜開價　首批30伙、入場費501萬　周六盡推30伙

由恒和珠寶集團（0513）旗下恒和地產、位於長沙灣全新單幢盤「恒珀」昨日漏夜（18日）公佈首張價單涉及30伙， 戶型涵蓋一房至兩房，折實入場501.02萬元。另落實於本周六（22日）中午12時以先到先得形式盡推30伙。



首批30伙 撇除印花稅優惠 入場一房501.02萬起

首張價單提供30伙，戶型涵蓋一房至兩房，實用面積262至462平方呎。當中一房佔15伙，兩房佔14伙，另設1伙平台特色戶。單位售價611萬至1,229萬元，呎價20,367至27,805元。扣除最高折扣18%後，折實價由501萬至1,007.8萬元，折實呎價16,700元起。若連同發展商代繳的印花稅優惠，最低呎價則由16,328元起。

入場單位為6樓B室，實用面積300平方呎，一房間隔。折實售價501萬元，呎價16,700元。若連同發展商代繳的印花稅優惠，折實價489.8萬元。

恒和潘碩衡（左一）、恒和陳慧琪（左二）

潘碩衡：貼市價開盤 項目針對同區舊樓、換樓客

恒和地產發展有限公司總監潘碩衡表示，是次項目的開價貼近市場，價格亦參考了附近的新盤及近期成交。不過由於每個樓盤有自己的獨特性，所以定價也需考慮到自身配套，地理位置等等。

潘碩衡續指，留意到區內有許多舊樓，未來或將重建，因此項目亦特別針對這些同區舊樓換樓客為目標客群。對於後市走勢，他認為樓市最壞的時候已經過去，預計未來一年發展平穩。

恒和地產發展有限公司總監潘碩衡。

恒地映築折實均價21379元 入場費621.2萬元

參考同區長沙灣近年新盤，恒地旗下的映築於去年1月推出，首張價單涉68伙，折實平均呎價21,379元，入場兩房戶折實售價621.2萬元。另同系同區另一新盤家壹於2019年3月推出，首張價單涉50伙，折實平均呎價20,850元，入場開放式折實售價471萬元。

至於，原由內房中國恒大（3333）持有、現已轉讓予VMS鼎珮的長沙灣現樓新盤睿峰2019年12月推出，首張價單涉86伙，折實平均呎價22,309元，入場開放式折實售價537.84萬元。

最細一伙連平台戶 262呎起

項目為一座26層高住宅大廈，提供42伙，戶型涵蓋一至兩房間隔，實用面積262至462平方呎，值得留意的是，頂層單位則不設天台。

當中最細一伙5樓B室連平台戶，實用面積262平方呎，屬一房間隔，連209平方呎平台。至於，最大一伙6樓至21樓A室，實用面積462平方呎，屬兩房間隔。