NOVOLAND 3B期加推80伙　折實均價12206元　落實周六首賣160伙

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第3B期今日（18日）加推3號價單涉及80伙，折實均價12,206元，入場費370.2萬元起。另落實本周六（22日）首輪銷售160伙，折實均價11,854元，入場費298.77萬元起。



今批加推的3號價單涉及80伙，戶型涵蓋一房至三房，當中32伙一房、26伙兩房、22伙三房。實用面積由297平方呎至697平方呎，折實售價由370.2萬元至848.21萬元，折實呎價由11,735元至12,796元，折實均價12,206元。

參考對上一張第2號價單涉及80伙，折實平均呎價11,988元，換言之第3張價單折實平均呎價較第2號價單貴1.82%。

周六賣160伙 入場費298.77萬

新地代理總經理陳漢麟表示，落實本周六（22日）首輪銷售160伙單位，涵蓋2開放式、39伙一房、95伙兩房、24伙三房，折實售價由298.77萬元至846萬元，折實呎價由11,102元至12,796元，折實均價11,854元，市值9.5億元。

首輪銷售將有分別大手客組，散客組。項目截至昨日暫收3,500個認購登記，當中用家佔7成，料登記今日將超過4,000票。