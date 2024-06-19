位元堂沽舖套現　2190萬沽香港仔地舖　15年升值逾6成

位元堂（0897）近日公佈，旗下間接全資附屬公司以2,190萬元沽出香港仔東勝道地舖。該舖位在過去15年升值860萬元，升幅約64.66%。



成交舖位為香港仔東勝道10號朗盈商業大廈地下A號舖，建築面積約723平方呎，實用面積約434平方呎，門闊約15呎，深約30呎，成交價為2,190萬元。目前租客為位元堂自用，目前租金水平為10.58萬元，租金回報近5.8%。

舖位15年升值860萬元、或64.66%。

擬售後租回自用

據了解，原業主於2009年4月以1,330萬元買入，原業主持貨15年帳面賺860萬元，升幅達64.66%。最新簽約日期是2024年6月17日。

值得留意的是，上述成交目前只簽訂臨時買賣合約，惟上述成交仍受新租賃協議有所限制。該物業目前受限於現有租賃協議並已向位元堂零售出租，自2022年4月1日起計為期三年，以營運店舖，現有租賃協議將於完成日期提早終止。據了解，位元堂有意在沽出舖位後，租回舖位用作業務用途。

去年蝕讓1.1億元抛售銅鑼灣舖位

根據資料，位元堂旗下間接全資附屬公司於去年11月以1億元出售銅鑼灣利園山道舖位，而該舖位原由同系宏安（1222）於2014年以2.1億元買入，即該成交帳面蝕讓1.1億元，蝕幅高達52%。