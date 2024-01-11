位元堂沽自用舖！長沙灣舖2300萬易手　三年兩度沽貨合計賺20%

位元堂（0897）持續抛售持有舖位，市傳其自用的一間長沙灣青山道地舖連一樓物業最新以2,300萬元售出，呎價17,900元。據悉，位元堂售出舖位後再以每月10.4萬元返租，屬售後租回個案。



市場消息指，上述物業位於長沙灣青山道220至240A永隆大廈E舖地下及一樓，地舖建築面積為817平方呎，而一樓建築面積466平方呎，合共1,283平方呎。最新以2,300萬元易手，折合呎價17,900元。物業原為位元堂的自用店面，售出後其協議以每月10.4萬元返租，估計新買家即享5.4厘租金回報。

2020年買入帳面獲利840萬元

據悉，位元堂於2020年10月以4,300萬元向富邦銀行買入上述物業及相鄰的D舖，其後於2021年7月率先以2,840萬元拆售D舖。連同是次成交，合共以5,140萬元沽出物業，持貨4年帳面獲利840萬元，期内升值19.5%。

去年蝕讓1.1億元抛售銅鑼灣舖位

根據資料，位元堂旗下間接全資附屬公司於去年11月以1億元出售銅鑼灣利園山道舖位，而該舖位原由同系宏安（1222）於2014年以2.1億元買入，即該成交帳面蝕讓1.1億元，蝕幅高達52%。