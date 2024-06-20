尚逸首批50伙均價1.96萬　時光倒流十年前　代理：料可吸引投資者

大鴻輝興業旗下西營盤德輔道西單幢盤尚逸DES VOEUX W RESIDENCE，今日（20）公佈首張價單提供50伙，折實平均呎價約19,619元，入場價380.9萬元起，屬開放式戶。



值得留意的是，由資深投資者盧華家族集團發展的「AVA128」於2014年首推30伙，折實平均呎價21,916元，當時開放式戶折實入場費為385.8萬元，即今次大鴻輝尚逸開價平過十年前10.5%。



中原李巍：料租金回報有5厘

中原地產西半山首席營業董事李巍表示，「尚逸」首批推出50伙，折實平均實用呎價19,619元，屬同區8年新低，亦比鄰近新盤貨尾有近三成折讓，料項目認購反應熱烈。

另外，項目地理鄰近中環及香港大學，料會吸引不少學生租盤，租金回報預計有5厘，項目將會受投資者追捧。

中原地產西半山首席營業董事李巍。

美聯李頌賢：料用家佔4成 另6成長線投資者

美聯物業董事李頌賢表示，項目交通方便，鄰近中上環及金鐘核心商業區，將吸引不少上班族及專業人士垂青，估計用家佔比約有四成，而長線投資者佔六成，另外，年輕客料佔約八成。

另外，較多內地學生選擇於此區租樓，而他們往往一次性支付一年租金，便於資金回籠，故受內地投資客垂青，料內地客比例佔四成，項目預計租金回報率逾4厘。

美聯物業董事李頌賢．